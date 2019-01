“Yo lo decidí”, cómo rompí el tabú de la inseminación artificial

Con el paso de los años ser mamá ya no es una obligación social sino una decisión personal, mucha mujeres aún sueñan con poder dar a luz, otras simplemente no quieren y por otro lado están las que lo desean, pero no pueden ya sea porque no han encontrado un “buen” padre o su cuerpo no se los permite fácilmente.

En Colombia, existe la inseminación artificial y aunque pareciera que es un “tabú” muchas mujeres en el país han recurrido a ella para poder tener un hijo, una de ellas es Alexandra Montoya, la periodista y humorista de La Luciérnaga quien vivió la experiencia de ser madre a través de este proceso y hoy tiene el libro “Yo lo decidí” en el cual cuenta su proceso para ayudar a mujeres y parejas que lo están pasando.

Muchos la han juzgado por su decisión, porque Colombia todavía es un país recatado y no acepta que la mujer “haya dejado sin papá” a un niño, quien al final vino al mundo por una elección y deseo de la mujer. Alexandra Montoya solo pide que su decisión sea respetada.

“Yo no quise adoptar porque quería que mi cuerpo sintiera lo que era un embarazo” – Alexandra Montoya

También existe la posibilidad de la adopción, pero ambas opciones son elecciones personales que lo único que buscan es que una mujer o pareja pueda tener hijos y a los niños les permite tener una buena vida.

El libro ya se encuentra en las principales librerías del país.

