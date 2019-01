Experto: Bogotá no cuenta con cruces aptos para peatones

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Darío Hidalgo, experto en movilidad urbana, destacó las medidas que ha venido adoptando la Secretaría de Movilidad para reducir la mortalidad a causa de accidentes de tránsito.

Dijo que aunque la medida de imponer límites de velocidad de 50 kilómetros en 5 vías de la ciudad es nueva, pasar de 60 a 50 kilómetros puede salvar la vida de una persona a la hora de presentarse un accidente de tránsito.

“Si un peatón es atropellado a 60 kilómetros por hora tiene un 2% de sobrevivir, pero si la misma situación se presenta a 50 kilómetros el promedio de sobrevivir es del 15%”, agregó.

Añadió que la ciudad no cuenta con pasos seguros para los peatones y por esta situación se presentan algunos accidentes. “Muchas vías no tienen andenes adecuados, otros están invadidos, hay vendedores ambulantes, es decir, los peatones no tienen los suficientes cruces”.