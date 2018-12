Mi Banda Sonora de Navidad con las Voces Caracol

Voces como la de Darcy Quinn, Dario Arizmendi, Judit Sarmiento, Omar Sánchez, Diana Calderón, Vicente Moros, Don Jediondo, Alerta, entre otros; son voces que todos escuchan a diario en Caracol Radio, su sonido es inconfundible y hacen parte de la magia de la radio.

Pero esta vez se escucharon de manera diferente, porque ellos, que son referentes radiales, son quienes recuerdan su infancia a través de la música y nos dijeron qué canción es la encargada de recordarles la navidad y de hacerlos despertar el espíritu navideño.

Estas son las canciones que les recuerdan la navidad a nuestros invitados:

Luis Enrique Rodriguez – Sorbito de Champagne (Pastor López)

Alexandra Montoya – Bomba de navidad (Richie Ray y Bobby Cruz)

Cesar Moreno – All I want for Christmas is you (Mariah Carey)

Juliana Salazar – Abriendo puertas (Gloria Estefan)

Vicente Moros – Adonay (Rodolfo Aicardi y Los Hispanos)

Erika Fontalvo – Aires de navidad (Héctor Lavoe y Willie Colón)

Cesar Londoño – Jingle Bell (Barbara Streisand)

Judit Sarmiento – Dónde serán pastores (villancico)

Risaloca – Arbolito de navidad

Diana Calderón – Los peces en el rio (villancico) Jingle Bells Rock (Bobby Helms)

Chemas Escandón – Olvidemos el pasado (Rodolfo Aicardi y Los Hispanos)

Narda – Pascua de navidad (Nelson y sus Estrellas)

Hernando Herrera – Carmen de Bolívar (Lucho Bermúdez)

Aleyda Salcedo – No hay cama pa’ tanta gente (El gran combo de Puerto Rico)

Gustavo Gómez – Happy Christmas (John Lennon con Yoko Ono)

Diego Rueda – Cantares de navidad (Billos Caracas Boys)

Don Jediondo – La matica (Lisandro Mesa)

Darcy Quinn – All I want for Christmas is you (Mariah Carey)

Ley Marti – Dónde están los juguetes (Raquel Castaño)

Chalo Álvarez – Regalito de navidad (Guillermo Buitrago)

Edward Acero – Ligaditas navideñas (Pastor López)

Dario Arizmendi – Bella es la navidad (Richie Ray y Bobby Cruz)

Corozo – Dulce navidad (Villancico)

Patricia Pardo – Los peces en el rio (villancico)

Carlos Castro – Amor estudiantil (Marinella)

Norberto – El Conductor (Los alegres parranderos)

Jairo Chaparro – Pomponio (Los alegres vallenatos)

Julián Capera – Grito vagabundo (Guillermo Buitrago)

Héctor Chávez – Dónde están los juguetes (Raquel Castaño)

Juan Ricardo Lozano “Alerta” – Mi burrito sabanero (villancico)

Steven Arce – La araña picua (Guillermo Buitrago)