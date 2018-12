El Pulso del Fútbol, 21 de diciembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre los goles que más han gritado en sus carreras como periodistas deportivos. Iván dijo “siempre lo he dicho, para mi es el de Freddy Rincón a Alemania en el Mundial de 1990. Y lloré con el gol de James en Brasil”. Por su parte César destacó “el gol de James definitivamente, nos salieron lágrimas, nos emocionamos y nos inspiró mucho ese gol, nos hizo creer y sentir orgullo”.

Otro de los temas se planteó a partir de la pregunta de un oyente, la cual consultaba sobre el mejor equipo colombiano de la historia. Según Iván “el América del doctor Gabriel Ochoa Uribe me marcó y me gustaba mucho, era un equipo pragmático, que ganaba”. Mientras que César resaltó “a mí el Junior del año pasado me gustó mucho, era un equipo que se caracterizaba por su explosión, Pero me quedo con el Nacional campeón en 1989, el de Francisco Maturana”.

Además opinaron sobre las declaraciones del presidente del Deportes Tolima Gabriel Camargo, en torno al fútbol femenino y a sus jugadoras. Para Iván “el señor Camargo no tiene porqué meterse en las inclinaciones sexuales de nadie, muy malas sus declaraciones definitivamente”. Asimismo César complementó “tienen que ponerse serios con el fútbol femenino en todo sentido, que la liga femenina sea de un año y no de seis meses como lo propusieron en la pasada asamblea”.

No olvide escuchar el audio del programa.