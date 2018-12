El Pulso del Fútbol, 20 de diciembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño compararon los momentos más trágicos de la Selección Colombia en los mundiales y opinaron sobre cuál había sido el peor. Iván dijo “el de Roger Milla fue muy doloroso para mí, porque fue un error de un hombre como Rene, que es uno de los grandes ídolos del fútbol del país”. Por su parte César complemento “el de Milla por ejemplo, es peor que el de Hagi porque fue en octavos, en cambio contra Rumania fue en la ronda de grupos”.

Otro de los temas surgió a raíz de la pregunta de un correo, la cual indagaba sobre con que personaje le gustaría compartir una charla a nuestros panelistas. Según Iván “Pep Guardiola, sin dudarlo, y no tengo duda de que lo voy a intentar cumplir, tengo amigos del fútbol en Barcelona y les voy a pedir que me ayuden para tomarme una botella de vino con él” Mientras César expresó “a mí me gustaría una charla con Sir Alex Ferguson, ya he hablado dos veces con Di Stéfano y él regaña mucho”.

Además opinaron sobre las altas sumas de dinero que se están pagando en el fútbol por el traspaso de algunos jugadores y de cómo este fenómeno afecta la competencia entre los clubes. Para Iván “esa es la ley del mercado, el fútbol se rige por el sistema capitalista, en el fútbol el que tiene plata compra y el que no, no”. Asimismo César destacó “el equipo que invierte es el que lleva público, gana los títulos y tiene las mayores posibilidades en todo sentido”.

No olvide escuchar el audio del programa.