El Pulso del Fútbol, 19 de diciembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y Rafael Villegas hablaron sobre cuál es el verdadero interés de realizar el Campeonato Mundial de Clubes en países de Asia y el medio oriente. Rafael dijo “obviamente por la plata, pero aparte de hablar del billete, me gustaba más el formato anterior, la Copa Intercontinental la tomaban con más seriedad los equipos europeos y los sudamericanos”. Por su parte Iván resaltó “algunos están queriendo volver al formato que había antes, pero se ha demostrado en los últimos años que los equipos sudamericanos no son tan superiores, perdimos el derecho de exigir”.





Le puede interesar también: River Plate cae ante Al Ain y no jugará la final del Mundial de Clubes





Otro de los temas fue el prospecto que tenía el delantero Hugo Rodallega en el inicio de su carrera y de cómo es su nivel de juego actualmente. Según Iván “Rodallega ha hecho su carrera en Europa, ha marcado muchos goles y ha jugado bien en sus equipos, pero a lo mejor si pintaba para más”. Con respecto a lo anterior Rafael respondió “a Rodallega le dieron con todo a partir de su frase, “dicen que Messi es mejor que yo porque él Juega en el Barcelona y yo juego en el Quindio”, desde que alimento su ego así, no le fue muy bien”.

Le puede interesar también: Mateus: "A los mejores técnicos del mundo les gustaría dirigir Colombia"

Además opinaron sobre el poco movimiento que se ha registrado en este mercado de pases en el fútbol profesional colombiano. Para Rafael “es una queja para todos los equipos, no hay ninguna contratación importante para el próximo campeonato”. Asimismo Iván complementó “hacen y después salen a corregir, dicen que tienen mucho plata y después no contratan a nadie. Omar Pérez no es atracción para el hincha de Santa Fe, ni tampoco Andrés Pérez”.

Le puede interesar también: Jairo 'El Viejo' Patiño, nuevo técnico del Bogotá FC

No olvide escuchar el audio del programa.