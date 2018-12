Conductor sin pase durante 25 años: En Uber nos inducen a mentir

Se quedó sin trabajo hace 17 meses y para poder subsistir y atender a su familia, decidió ponerse a trabajar con su carro mediante el uso de la plataforma Uber. Dice que ingresó tranquilo al sistema, pues allí le prometieron asesoría jurídica en caso de que tuviera problemas con las autoridades.

Así comenzó a laborar tranquilo, hasta julio de 2017, cuando dos guardas de tránsito de Medellín lo detuvieron cuando transportaba a dos extranjeros, cerca de Plaza Mayor.

Por prestar el servicio público sin tener autorización de las autoridades, le suspendieron la licencia de conducir durante 6 meses, pero siguió trabajando y en agosto de 2017 nuevamente fue sorprendido cuando se encontraba frente al centro comercial Santa Fe Poblado. Tras un proceso realizado por la Secretaría de Movilidad, se determinó que por la reincidencia y por no cumplir la primera sanción, se le suspendió “el pase” durante 25 años, hasta el año 2042.

Hoy, Juan Carlos Rendón no sabe qué hacer y solo atina a denunciar a Uber. “Allí nos dan capacitaciones para mentir (…) nos inducen a la mentira, a la deslealtad, diciendo que demos datos falsos a la autoridad, como decir que llevo a un familiar, a un amigo”, dijo en entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio.

“Luego nos dicen que cuando nos retenga un guarda, contactemos la plataforma para que nos brinden abogados”, prosiguió Rendón en su relato.

Dijo que por su ignorancia y dadas las promesas que le hicieron en Uber y que no han cumplido, se metió al sistema y hoy se ve perjudicado.

Rendón afirma que ha acudido a varias instancias indagando cómo puede solucionar la suspensión de su licencia de conducir durante 25 años, “pero no he podido hacer nada porque me dicen que es la normatividad que el Ministerio de Transporte ha hecho”.

Pero lo más grave, asegura, es que no tiene trabajo y sí posee deudas y compromisos familiares. “Llevo 17 meses desempleado y tengo obligaciones por cumplir”, anotó.

Ahora Juan Carlos Rendón confía en que su caso será revisado, podrá manejar de nuevo y encontrará la forma de recuperar su “pase” de conducción para poder trabajar y llevar el sustento a su familia.