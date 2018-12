El Pulso del Fútbol, 18 de diciembre del 2018

En este programa de El pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre los equipos europeos con mejores jugadores y sistemas de juego de mitad de cancha hacia adelante. Iván dijo “el Liverpool tiene un ataque excelente, tiene en Mané, Firmino y Salah, una delantera muy potente, uno de los grandes de Europa que no metería es el Atlético de Madrid, ellos juagan a otra cosa”. Por su parte César destacó “el que más me gusta en el ataque de forma individual es el PSG, pero a nivel colectivo, creo que el mejor es el Barcelona”.

Otro de los temas fue la posible final del Campeonato Mundial de Clubes entre River Plate y Real Madrid, y de cómo llega cada equipo a este torneo. Según César “River piensa en ganarle al Real Madrid porque a sus jugadores les gusta correr y meter, pero creo que la categoría de los jugadores del Madrid es fundamental”. Mientras Iván resaltó “no le han ganado al Real Madrid todavía, y yo creo que el Madrid jugando mal, tiene aún un mayor favoritismo”.

Además opinaron sobre si sería un retroceso la llegada del entrenador Carlos Queiroz al banquillo de la Selección Colombia, teniendo en cuenta lo hecho por el técnico argentino José Pékerman en la tricolor. Para Iván “Queiroz tiene más historial que Pékerman, dirigió al Real Madrid y al Manchester United, que no los ha dirigido Pékerman, yo no creo que sea un retroceso”. Asimismo César respondió “lo que no ha hecho Queiroz es ganar, porque ha pasado por buenos equipos, pero no se han visto los resultados”.

