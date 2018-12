El Pulso del Fútbol, 17 de diciembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre el incidente en el que Teófilo Gutiérrez dijo una grosería al alcalde de Barranquilla en plena transmisión de la celebración del título de Junior frente al Medellín. Iván dijo “Teo es un personaje incomprensible, a veces es bueno como jugador, pero no vamos a descubrir nada, él siempre ha tenido esas actitudes. Lo que no quiere decir que está bien lo que hizo”. Mientras César destacó “eso no fue bueno, además, si tiene tanta confianza con el alcalde, es mejor que haga esas cosas en privado”.

Le puede interesar también: ¡Carnaval en Barranquilla: Junior alcanzó su octava estrella!

Otro de los temas fue la importancia del arquero Sebastián Viera en la obtención del título y la supuesta salida del entrenador Julio Comesaña del club tiburón. Sobre el primer tema César dijo “Viera ayer pare el triunfo fue fundamental, voló lo que más pudo en el primer gol de Leonardo Castro y a Caicedo le saca una increíble”. Por su parte Iván opinó frente al segundo tema “No está confirmado que Comesaña se vaya, tiene que mirar que jugadores le van a traer y las garantías que le van a dar en el equipo”.

Le puede interesar también: Teo entre lágrimas: "Me pedían esta estrella y trabajé todos los días"

Además opinaron sobre si Junior con ocho títulos locales y ninguno internacional, podía ser considerado como uno de los equipos grades del país. Según Iván “un equipo con ocho títulos del país y con una gran fanaticada, porque el Junior es un fenómeno en toda la costa atlántica, aquí se respira Junior; claro que es grande”. Asimismo César resaltó “Junior es un equipo grandísimo, los barranquilleros, de los ocho títulos, tres se los ha ganado de visitante”.

Le puede interesar también: ¡Un gris 2018! El Atanasio tuvo más decepciones que alegrías de sus equipos

No olvide escuchar el audio del programa.