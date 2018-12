¿El fin delos Superbailables?

Discos como los Superbailables o los 14 Cañonasos llegan a su fin como disco compacto en este 2018, debido a que es hora de cambiar a nuevos formatos, a partir de ahora, estos icónicos de la época decembrina llegarán como Playlist digitales para que estén al alcance de todos.





Esto es un paso que, aunque no es la mejor opción para los coleccionistas al no tener un CD que sonservar, es un cambio que todos sabían que llegaría porque lo mismo sucedió con formatos como vinilos o los cassettes. En el último disco físico de Superbailables la portada cambió y ya no es una mujer llamativa sino un título sencillo que diferencia al CD.