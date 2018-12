El Pulso del Fútbol, 14 de diciembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño dieron su top cinco de los mejores jugadores colombianos de la historia. Iván dijo “yo los tengo muy claros, para mí son: Willington Ortiz, Carlos “el pibe” Valderrama, “el tino” Asprilla, James Rodríguez y Radamel Falcao García”. Por su parte César respondió “este programa está muy raro, estoy totalmente de acuerdo con los nombres que usted dio, coincido plenamente”.

Le puede interesar también: Falleció la madre del técnico colombiano Reinaldo Rueda

Otro de los temas surgió a partir de la pregunta de un oyente, la cual indagaba si los jugadores del Junior entrenaban penaltis durante sus sesiones físicas semanales. Según César “Julio Comesaña nos dijo, no se trata de entrenar penaltis, porque el arquero ya conoce bien a sus compañeros y si les tapa dos o tres va a ser contraproducente”. Mientras Iván resaltó “Mourinho siempre ha dicho que no entrena penales, creo que eso lo decide cada quien, cada persona está en la capacidad de ver si los entrena o no”.

Le puede interesar también: Julio Comesaña: "El objetivo principal de Junior es la Liga"

Además opinaron sobre los problemas contractuales que tiene el volante colombiano Jarlan Barrera, los cuales lo vinculan con Tigres de México y Rosario Central de Argentina. Para César “ya salió el “Niche” Guerrero a decir que Jarlan está diciendo mentiras y no se sabe quién va a solucionar eso, ahí hay más de una cosa extraña o anormal”. Asimismo Iván complementó “hay algo raro ahí y si Jarlan tiene contrato con los dos equipos corre el riesgo de que la FIFA no lo deje jugar con ningún club”.

Le puede interesar también: Mateus y Roger, lesionados tras la final con América en la Liga MX

No olvide escuchar el audio del programa.