El Pulso del Fútbol, 13 de diciembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Paranaense y Junior, y opinaron acerca de los posibles responsables en la derrota del conjunto tiburón. Según Iván “lo más injusto sería echarle la culpa a Comesaña de la forma en que patearon sus jugadores. Además, yo no puedo estar feliz con la derrota del Junior, yo quería que ganara, me dolió mucho y me siento triste, porque como hincha del América, sé lo que es eso”. Por su parte César resaltó “me dio mucha tristeza y mucha decepción, pero ese es el fútbol y aplaudo la valentía de Jarlan, al ofrecerse para patear el penal”.

Otro de los temas fue el de los merecimientos que había hecho el equipo colombiano en los dos partidos de la final y de si fue o no justo el resultado. César dijo “yo en el fútbol no hablo de justicia, porque para mí la justicia es hacer los goles en el arco contrario y evitar que te los hagan en el tuyo”. Mientras Iván destacó “hasta los más grandes han botado penaltis, no conozco ningún jugador que no haya dilapidado alguna vez un penalti, pero eso hay que concretarlo y no es un tema de justicia”.

Además opinaron sobre si Junior debería cambiar su esquema de juego para mejorar de cara a la próxima temporada, puesto que en esta no jugaban con un delantero centro establecido. Para Iván “uno de los secretos que tenía el Junior de este año es que no tenía un nueve, como lo eran Luis Carlos Ruiz y Alves el año pasado, porque esos jugadores no entraban en el circuito, en cambio Teófilo es un falso nueve que si entra en ese circuito”. Asimismo César complementó “eso es verdad, pero no se puede creer que las oportunidades que creo el Junior no se compensen con los goles que ha concretado, desperdicio muchos goles”.

