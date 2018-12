El Pulso del Fútbol, 11 de diciembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre las diferencias entre el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid y el Camp Nou de Barcelona. Iván dijo “el Camp Nou es un poco más grande, a mí una vez me tocó allá arriba, en el “gallinero”; desde allá la gente se veía chiquitica”. Mientras César resaltó “en el Bernabéu queda arriba la zona de prensa, pero no tanto como en el del Barcelona. Creo que es lejos, así como estar en el “gallinero” del estadio Azteca, no se ve nada”.

Otro de los temas tuvo que ver con las declaraciones del entrenador de Junior, Julio Comesaña, en las que decía que la cancha sintética del Atlético paranaense le conviene al juego del elenco barranquillero. Según Iván “por lo menos le permite el toque que tiene el Junior, le ayuda a su fútbol de posesión y posición, en el cual aparece el hombre libre en la jugada”. Por su parte César destacó “es una cancha diferente, acá en Colombia está la de Bucaramanga; pero sea como sea, el Paranaense está más acostumbrado a jugar en esa cancha”.

Además opinaron sobre el arbitraje de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors y si hubo carga hacia alguno de los dos equipos. Para Iván “el arbitraje no estuvo cargado hacia ningún lado, no fue un arbitraje muy destacado, pero no le metieron la mano”. Asimismo César complementó “totalmente de acuerdo, fue un arbitraje malo, y si se equivocó, se equivocó para los dos equipos”.

