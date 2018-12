Belisario Betancur en opinión de los panelistas

Esta noche en Hora 20 un debate para recordar al ex presidente conservador Belisario Betancur, fallecido a los 95 años, un hombre de la política, de las letras, un humanista y sobre todo un luchador de la paz.

Con nuestros panelistas, un recorrido por las diferentes facetas del ex presidente Betancur: el presidente, e ex presidente, el hombre de la paz, el humanista, el poeta, el colombiano del común.

Sobre el ex presidente Belisario Betancur, el analista Camilo Granada destacó que lideró un gobierno cargado de esperanzas que se perdió en una cantidad de dificultades, incluida las económicas como la crisis de 1984.

“Fue un hombre de reciedumbre frente a la adversidad. Hoy tenemos perspectivas más claras de sus retos”, dijo.

Para Jorge Iván Cuervo, la apuesta por la paz la hizo el ex presidente Betancur en medio de una sociedad polarizada, pero también señaló que en el caso de la retoma del Palacio de Justicia en 1985 queda el sinsabor de que el país no supo qué pasó porque nunca aclaró. El analista y columnista destacó del gobierno del ex presidente conservador la importancia de la tregua del M-19.

Para Juan Esteban Lewin, periodista, la campaña de alfabetización de su gobierno refleja el sentido social del ex presidente Betancur, a quien consideró un demócrata.