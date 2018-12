El Pulso del Fútbol, 7 de diciembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron del porqué, si salen tantos jugadores de poblaciones como el Chocó y Buenaventura, estas regiones no tienen, ni han tenido equipos de fútbol profesionales. Iván dijo "yo diría que es por la situación económica en Chocó y Buenaventura, son zonas con mucha corrupción y mucha pobreza". Por su parte César opinó "lamentablemente los recursos de esas zonas no les dan bien uso, porque allá hay un muy buen material humano".

Otro de los temas fue la posibilidad de que uno de los partidos de la Liga Águila sea transmitido a través de la televisión abierta del país. Según Iván "no vemos la posibilidad, no podemos decirle al canal Win que deje que la televisión abierta transmita un partido, teniendo en cuenta que estarían rompiendo el acuerdo con Win". Mientras César destacó "eso es como si en un almacén dejarán un producto gratis, eso no es tan fácil".

Además opinaron sobre la respuesta que le dio el presidente de la Dimayor al director de El Pulso del Fútbol Iván Mejía, con respecto al comité que generaría contenidos en el canal premium. Para Iván "los directivos no tienen que crear contenidos, mejor que se dediquen a hacer del fútbol colombiano un mejor fútbol". Asimismo César resaltó "yo no sé cuáles son las ganas de meterse, uno se mete un poquito y termina untándose todo".

No olvide escuchar el audio del programa.