Una cita con la crónica: Pedro Claver Téllez

La crónica es un género eficaz de transmitir las historias de la gente, capaz de conocer e ir hasta las entrañas de lo popular y de lo real, por eso, la labor de los cronistas es muy importante para seguir contando la historia, en el momento en que uno de ellos desaparece un pedazo de la narrativa del mundo se va con él.

Por eso, en esta ocasión, El Club de Lectura decidió hacerle un homenaje a uno de los cronistas más importantes de la historia del país, Pedro Claver Téllez. Él nació en Jesús Maria, Santander, pero a los 6 años tuvo que salir con su familia debido a La Violencia que se generó por la muerte de Jorge Eliecer Gaitán.

“Ser cronista es un oficio sorprendente, pero en este país es ingrato.” - Pedro Claver Téllez

Desde ese momento su vida como gitano comenzó. Él decidió empezar a rodar por el mundo conociendo la verdad y desde entonces se convirtió en la persona que más ha escrito sobre la Violencia en Colombia, teniendo a su nombre 12 libros publicados y 7 más por salir.

Pero el conocer tanto sobre un tema que ha marcado la historia del país en los últimos 50 años, también le ha traído problemas, Claver Téllez fue secuestrado por el Eln y tuvo un atentado en la Calle 72 con Séptima, en Bogotá, mientras trabajaba con Cromos. Situaciones difíciles, pero que al final hacen parte de su realidad y que le han servido para seguir adelante con su trabajo.

Hoy en día muchos de sus libros no se encuentran fácilmente debido a que las editoriales no han querido reeditarlos, escritos como Biografía del disparate, Siete Colores o La Pola no están al alcance del público y eso genera que las nuevas generaciones no conozcan esa parte importante de la historia nacional.

“Actualmente la crónica como género tiene un vacío muy grande, pero sé que hay esperanza en la juventud”- Pedro Claver Téllez

Aunque aquellos que deseen leer sobre el cronista más importante del país lo puede hacer con Rebelde hasta morir y Obra de los traidores, los únicos escritos que se encuentran en librerías. Pedro Claver Téllez sigue viajando, sigue recorriendo al mundo para aprendérselo de memoria y así escribir muchas historias, pero su lugar favorito para centrar las ideas es la biblioteca Luis Ángel Arango.

Pedro Claver Téllez es un hombre con mucho que contar, pero con poco apoyo, por eso, cualquier lector, escucha o solo alguien que llegó de casualidad aquí, que desee ayudar, lo puede hacer a través de la cuenta del Banco Caja Social 4894450037578596 y para contactar al maestro de la crónica colombiana, lo puede hacer al número 320 296 3227 o al correo peclate41@gmail.com

Y no se le olvide que “Cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo.”