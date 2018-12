El Pulso del Fútbol, 6 de diciembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre las declaraciones del presidente de la Dimayor Jorge Enrique Vélez, en las que dice que mediante un comité van a manejar los contenidos del canal Premium. Iván dijo “eso es supremamente grave, es un clarísimo atentado a la libertad de prensa, ellos venden unos derechos de televisión y no se pueden vetar a los periodistas, eso es anti periodístico, eso es censura”. Mientras César complementó “el día que la Dimayor se meta con los contenidos periodísticos, apague y vámonos, se acaba esto”.

Otro de los temas fue el de las repercusiones que traería para la Selección Colombia el no jugar en la fecha FIFA de marzo, puesto que esta es la última que se jugará antes de la Copa América del próximo año. Según Iván “sería gravísimo, la Selección Colombia no puede perder el tiempo, no podemos pasar tres o cuatro fechas sin jugar”. Por su parte César destacó “veo lenta a la Federación, la veo muy tranquila, es que es la última fecha FIFA antes de la Copa América y la última que tendrá el nuevo técnico, si es que llega”.

Además opinaron sobre las diferencias que hay entre jugadores de varias regiones del país y las características que los identifican. Para Iván “el caso más específico es el de Medellín, allá les dicen que son jugadores tocadores “meleadores”, en el Valle les dicen “dribladores” y están los bogotanos, que no tienen identidad, la verdad no se sabe a qué juegan en Bogotá”. Asimismo César resaltó “ uno que si es claro, es el del fútbol de la costa, los grandes goleadores colombianos son de la costa”.

