El Pulso del Fútbol, 5 de diciembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre lo que conlleva la reciente llegada del entrenador Jorge Luis Pinto a Millonarios. César dijo “a Pinto lo acusaban de no traer jugadores muy reconocidos a sus equipos, porque eran muy difíciles de manejar y más teniendo en cuenta su carácter”. Mientras Iván complementó “no creo que Pinto tenga un buen manejo de grupo, termino reventado con Costa Rica, Hoduras, Colombia y varios clubes por los que pasó”.

Otro de los temas fue el promedio de tiempo de juego efectivo del fútbol profesional colombiano, que según una investigación es más fluido que el de la Bundesliga. Para Iván “en Colombia se tiran mucho, demoran una eternidad en el cobro de un tiro libre y “días” en hacer un cambio, ese 58.6 de tiempo promedio que dice ahí, no creo que sea así”. Por su parte César destacó “58 minutos de juego real es muy poquito tiempo, es una tragedia, y me sorprendió lo de Alemania, porque uno tiene la percepción de que en Europa se juega mucho más rápido que aquí”.

Además opinaron sobre las declaraciones de la jugadora del Atlético Huila Yoreli Rincón, en torno al destino del dinero de la premiación que ganaron las deportistas en la Copa Libertadores femenina. Según Iván “ya quedó aclarado que la plata se va a distribuir entre las jugadoras, quienes fueron las que se la ganaron; lo que no entiendo es lo de las niñas durmiendo en el suelo en el aeropuerto”. Sobre este tema César expresó “lo que pasa es que se dicen muchas cosas que no son, si uno pacta un premio, ese premio se tiene que cumplir, y ellas pidieron más plata de lo pactado en un principio. Y en lo del aeropuerto no es culpa de la Conmebol, en mi juicio hay comentarios malintencionados”.

