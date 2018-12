¿Siguen dejando dudas las explicaciones de Petro?

El video del senador Gustavo Petro donde aparece recibiendo 20 millones de pesos tuvo nuevos desarrollos con las explicaciones que dio el senador en una grabación en Facebook, y algunas reacciones como la de la ex senadora Claudia López.

Petro pidió perdón por haber recibido el dinero en efectivo de manos de su amigo Juan Carlos Montes e insistió en que es una grabación del 2005 para la campaña interna del Polo y que el aporte venía del arquitecto Simón Vélez. Dijo además que fue Montes el que le presentó a Vélez.

No negó su amistad de muchos años con Montes, negó que detrás de la grabación hubiera “ánimos extorsivos", y aseguró que fue "extraído criminalmente" por "poderosos hackers" del computador de quien fuera funcionario de segundo nivel en la unidad de malla vial.

Claudia López, ex senadora que apoyó en segunda vuelta a Gustavo Petro, dijo que al Centro Democrático, que ha salido a cuestionarlo por el video, la estrategia de “matar y comer del muerto no les está funcionando” y eso lo demuestra “un 68% de desaprobación” en las encuestas al gobierno.

Sobre el video dijo que una escena de un político recibiendo plata en una sala oscura para campaña es escabroso.

Sin dejar de desconocer que el llamado “Petrovideo” genera frustración, Lucho Garzón, ex alcalde de Bogotá, dijo que el Centro Democrático no puede salir a retar a la ex senadora Claudia López, tratando de usar ese escenario para atacarla.

“Hay preguntas que quedan sueltas por ponerse a ser un Aureliano Buendía mal copiado”, dijo.

Para Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, las explicaciones del senador de Colombia Humana muestran enredos y contradicciones que generan dudas.

“Petro dice que en el 2005 no tenía cuenta bancaria, pero en ese momento ya era congresista ¿Será que le daban el sueldo en una tula?”, preguntó.

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, al comentar las explicaciones del senador Petro sobre la recepción de dinero en efectivo, afirmó que “la izquierda creyó que los impolutos eran ellos y se ha demostrado que no es así”.