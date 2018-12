El Pulso del Fútbol, 4 de diciembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre la posibilidad de que haya un partido áspero y fuerte en la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Iván dijo “yo no creo que sean tan inflexibles, aunque de esos dos equipos cualquier cosa se puede esperar y más, sabiendo que no hay mucho fútbol en los dos clubes”. Por su parte César resaltó “River puede tener un poquito más de juego que Boca, pero ninguno tiene un nivel de juego bueno como el de otros equipos”.

Le puede interesar también: Román: "Nos quitaron el clásico, será el amistoso más caro de la historia"

Otro de los temas tuvo que ver con el Balón de Oro que obtuvo Luka Modric, acabando con una década en la que dominaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo repartiéndose ese galardón. Para César “es bueno lo de Modric y no creo que haya mucho que discutir, como, por ejemplo, si lo hizo Griezmann; quien dijo: ‘ahora resulta que vale más ganar una Champions que ganar un Mundial’”. Mientras que Iván destacó “a mí también me pareció buena la elección de Modric, aunque creo que hubo algunos jugadores que merecían estar, por lo menos en el podio”.

Le puede interesar también: Luka Modric, ganador del Balón de Oro 2018

Además opinaron sobre si es necesario haber sido un jugador profesional reconocido para ser un buen entrenador, o si se puede ser un técnico exitoso, a pesar de no haber jugado fútbol de forma profesional. Según Iván “los secretos de vestuario son muy importantes, pero no necesariamente indica eso que los técnicos que no son jugadores puedan llegar a ser buenos, hay dos buenos ejemplos, como el caso del brasileño Claudio Coutinho y Jorge Luis Pinto”. Asimismo César respondió “sin duda alguna es bueno haber vivido eso, pero no es excluyente de aquellos que han triunfado en su carrera, como en el caso de los que nombró usted anteriormente”.

Le puede interesar también: "No vamos a recibir dinero por ganar": Yoreli Rincón, jugadora del Huila

No olvide escuchar el audio del programa.