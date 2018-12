Sin dejar de desconocer que el llamado “Petrovideo” genera frustración, Lucho Garzón, ex alcalde de Bogotá, dijo que el Centro Democrático no puede salir a retar a la ex senadora Claudia López, tratando de usar ese escenario para atacarla.

“El debate hay darlo seriamente”, dijo, pero al mismo tiempo consideró que Gustavo Petro no es asertivo y por tanto tiene que responder las preguntas no resueltas.