Mi Banda Sonora con Ana Soler

Ana Soler nació en Puerto Rico, de pequeña vivió en un Ingenio azucarero con toda su familia. Creció con influencias musicales de Estados Unidos; vivió en Puerto Rico hasta los 16 años, a esa edad y a raíz de la muerte de un hermano a causa de las pandillas, toda su familia decide irse a Estados Unidos.

En ese lugar se dio cuenta que su vida estaba para dedicarla al arte y hasta la fecha lo sigue haciendo. En 2008 obtuvo la nacionalidad colombiana. Conozca las canciones que marcaron la vida de la boricua más colombiana que hay.

Last Dance-Donna Summer

How deep is your love-The Bee Gees

Jessie ´s Girl-Rick Springfield

Faithfully-Journey

Claridad-Menudo

Like a Virgin-Madonna

Bizarre love triangle-New Order

Just like heaven-The Cure

Buscando Guayaba-Ruben Blades & Willie Colón

Vivir lo nuestro-Marc Anthony & La india

La gota fria-Carlos Vives

El jala jala-Richie Ray y Bobby Cruz

Canaro en París-Juan D´Arienzo

Micaela-Sonora Carruseles

Y no hago mas ná-El Gran Combo de Puerto Rico

La cumparsita

Crazy he calls me-Billie Holliday

Chandelier-Sia