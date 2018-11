Mi Banda Sonora con Felipe Arias

Felipe Arias nació en Manizales y desde muy pequeño descubrió su pasión por la radio y la televisión. Él trepaba en su techo para poder colocar una antena hecha con tapas de olla y así captar la señal de emisoras que tuvieran música anglo.

Inició trabajando como locutor del turno nocturno de Veracruz Estéreo, luego pasó a Telecáfe como presentador y reportero. Decidió irse a vivir a Bogotá y aunque cuando llegó ganaba la mitad de lo que estaba haciendo en su natal Manizales, en la capital encontró el sello que lo marcaría como periodista.

El hombre detrás de “No se quede callado, denuncie” decidió abrir el corazón y narrar su vida a través de canciones:

Rio rebelde-Julio Iglesias

Bettie Davies Eyes-Kim Carnes

Te amo-Franco de Vita

Prófugos-Soda Stereo

No se tu-Luis Miguel

Never surrender-Corey Hart

Sacrifice-Elton John

What it takes-Aerosmith

Ojos negros-Ricardo Montaner

One night in Bangkok-Bangkok-Murray Head

The way you make me feel-Michael Jackson

El amor más grande del planeta-Pipe Peláez

Déjame entrar-Carlos Vives

Robarte un beso-Carlos Vives & Sebastián Yatra