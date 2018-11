El Pulso del Fútbol, 21 de noviembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre las repercusiones que traería el Mundial de Qatar con 48 equipos y que iniciará en exactamente cuatro años. César dijo “quizás con esa cantidad de equipos ya no se necesité un técnico de grandes pergaminos, sino uno más doméstico y en las Eliminatorias, puede que algunos equipos clasifiquen con anticipación y se pierda un poco el interés en las fechas finales”. Mientras Iván opinó “se va a perder competitividad en el mundial y la eliminatoria no puede cambiar el formato, teniendo en cuenta que ya van a clasificar casi todos los equipos, porque el todos contra todos da más plata”.

Otro de los temas fue el uso del VAR en la Premier League y en la Champions League para la próxima temporada. Según Iván “ya no pudieron sostenerlo más, hay que evitar que algunos equipos roben, y no voy a decir nombres, ustedes saben quién”. Por su parte César destacó “contra la tecnología no hay nada que hacer, hasta las apuestas deportivas legales ya tienen gente que regula sus movidas”.

Además opinaron sobre el posible record que puede alcanzar el entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto en la final de la Copa Libertadores de su equipo contra River Plate. Iván dijo “si Guillermo gana el sábado, se convertiría en el octavo que consigue el titulo como jugador y como entrenador, el último en obtener ese record fue su rival en el banquillo, Marcelo Gallardo”. Por su parte César resaltó “son muy buenos los datos y existe una muy bonita rivalidad en ese partido, en todo sentido”.

