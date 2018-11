El Pulso del Fútbol, 20 de noviembre del 2018

En este programa de El pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre la noticia que dio José Borda, en la que se plantean varias iniciativas que ayudarían a que no se pierda tiempo en el fútbol. Iván dijo “a mí no me gusta lo de la tarjeta verde, la International Board además planteo quitar el rebote en los penales y tampoco me gusta ese cambio”. César complementó “eso sería favorecer al infractor, en lo de las manos se han pegado una complicada, era mucho más fácil antes y lo de sacar tarjetas al técnico o al asistente es bueno, porque uno sabe si lo expulsan o lo reconvienen”.

Otro de los temas surgió a partir de un correo que criticaba el programa, por supuestamente, tener un tinte machista. El correo sugería que no se le daba tanta importancia al balompié femenino. Iván respondió “nosotros sabemos de esos temas y los tocamos en el programa, ayer ganó el Huila en la Copa Libertadores Femenina, además de que acá hablamos de las mujeres bonitas del fútbol”. Mientras que César destacó “es más, le tengo un dato curioso de ese partido, los tres goles que hizo el Huila, fueron de jugadoras argentinas”.

Además opinaron sobre el entrenador Hernán Darío Gómez y su continuidad al frente de la Selección de Ecuador. Para Iván “allá en Ecuador ya le están poniendo demasiada democracia a la confirmación o revocatoria del “bolillo”, espermos que le vaya bien”. Por su parte César resaltó “lo van a confirmar, porque lo que les vale la revocatoria es una “mano” de plata, además allá lo quieren y no quieren saber nada de revocatoria desde que le ganaron a Perú”.

