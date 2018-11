Dos aviones estuvieron a punto de chocar durante vuelo en Cali

En redes sociales circula un audio de la comunicación de la torre de control del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, con dos aviones comerciales pertenecientes a las aerolíneas Avianca y Lufthansa, donde el avión de la aerolínea alemana tuvo que ser desviado a Cali, por mal tiempo en el aeropuerto El Dorado en Bogotá.

Al parecer por un malentendido debido a que la operadora no sabía inglés. Este incluso le dice que si no está en capacidades de entender, “es mejor que ponga a otra persona a que le ayude”. Ante lo que la controladora responde que varias aeronaves hablaron al mismo tiempo y no pudo entender bien qué le decían.

El director de Seguridad Aérea de Acdac, Julian Pinzón, explicó las razones por las cuales se presentan este tipo de incidentes y la reacción de la operadora frente al mismo.