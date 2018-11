Ex magistrados: La corte debe tomar una decisión sobre fiscal Ad hoc rápida

Jaime Arrubla ex presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo en diálogo con Caracol Radio que la jurisprudencia es muy clara y si la vicefiscal no se encuentra impedida para llevar el caso no habría una razón jurídica para nombrar un fiscal encargado.

Sin embargo señala que en este caso en particular, teniendo en cuenta la magnitud de la investigación y el clima de opinión frente a Néstor Humberto Martínez la figura del fiscal Ad hoc es la más adecuada.

Para el ex magistrado y Catedrático Pablo Cáceres, hay trámites que no se han cumplido y debe haber una solicitud formal del fiscal Ad hoc para que la corte empiece el estudio de la figura.

En ese orden ideas manifestó que una vez se haga el trámite correspondiente la Corte deberá tomar una decisión lo más pronto posible para así no afectar el curso de la investigación.