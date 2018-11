Partidos advierten al Gobierno que no votarán ley de financiamiento

Tanto la oposición como los partidos independientes y del propio Gobierno se mantinen firmes en cuanto a que no se puede afectar a los pensionados, las empresas pequeñas y a los ciudadanos en general con el tema del IVA a la canasta familiar y a la venta de vivienda usada.

Jorge Robledo - Polo Democrático

“A la clase media se la montaron y disminuyen los impuestos a las empresas en $10 billones y es a las empresas más grandes las que van a beneficiar… Esto es muy regresivo y golpea la capacidad de compra de los pobres…entonces quien va a comprar… Esto deben retirarlo y no maquillarlo como han pretendido”.

Vea también: La actitud propositiva del Congreso ante proyectada Ley de Financiamiento

Angelica Lozano - Alianza Verde

“Creo que esto ha sido un Robin Hood al revés, quitándole a los pobres para darle gabelas a los megamillonarios del país… El IVA a la canasta familiar no se va a aprobar… Me causa curiosidad que la reforma tributaria de Duque padece los mismos defectos que criticó como senador Iván Duque y que el mismo demando ante la corte constitucional hace dos años”.

Mauricio Gómez Amín - Partido Liberal

“El miércoles pasado se aprobó descentralizar la ley de financiamiento, discutirla en las regiones y el ministro ahora dice que no quiere discutirla con la gente… Hay que escuchar a todos los sectores… El liberalismo no votará el tema del IVA, gravar pensiones, nada que afecte a los estratos bajos… El Gobierno como desde el primer día reacciona tarde y equivocadamente”.

Vea también: El IVA no se aplicaría a toda la canasta familiar

Juan Diego Gómez - Partido Conservador

“El Gobierno se equivoca cuando pretende ampliar la base en las clases menos favorecidas, es un despropósito…No vamos a gravar las pensiones, ni la vivienda usada, creemos que hay donde buscar la plata que hace falta y por eso creemos que el Gobierno debe ser más creativo en beneficio de los más pobres”.

Rodrigo Lara - Cambio Radical

“He expresado reparos muy profundos, se está financiando en más de un 90 por ciento en los recursos que pretende sacar de la canasta familiar, de reforma no tiene nada, todo lo quieren sacar del IVA, las demás fuentes no se tocan… vemos es grande exenciones al gran capital y no vemos como esto va a estimular el empleo… Esto ahonda la desigualdad”