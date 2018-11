Mi Banda Sonora con Antonina Canal

Desde muy pequeña Antonina Canal siempre ha estado en una constante búsqueda espiritual para entender el motivo de su paso por el mundo, eso la ha llevado a viajar por el mundo para conectarse con su ser interior y le ha permitido comprender la misión de su vida.

Le puede interesar: Mi Banda Sonora con Beto Arango

Alguna vez estudió administración y aunque ahora le sirve para llevar su escuela de danza, su verdadera pasión es el arte. Vive con amor y comprensión ante toda la situación, junto a su hijo ha luchado por los derechos de las comunidades negras y por disminuir el racismo en Colombia y el mundo.

A continuación conozca las canciones de la mujer que gracias a su amor por el baile y la enseñanza espiritual que este le ha dado se ha convertido en varias veces ganadoras del mundial de baile que se realiza en Egipto.

Nocturnos OP 9 # 2-Chopin

Ong na mo-Snatam Kaur

Yeah Noha-Sacred Spirit

Jay ma-Deva Premal

Kiss kiss-Tarkan

Fakerni-Haifa Wehbe

Ringa ringa- Banda sonora de Quien quiere ser millonario

Mujer divina-Joe Cuba

Granada Casablanca-Alabina

Paraglide-Steve Marston

La vie en rose-Edit Piaff

Africa-Ismael Lo

Khatwet Serens-Hossam Ramzy

Love is in the air-Paul Young

La vida es un carnaval-Celia Cruz