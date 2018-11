Fiscal general: no estoy protegiendo a nadie

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, afirmó que no está protegiendo a nadie.

Dijo que no había querido hablar antes por respeto a la familia Pizano Ponce de León ante la tragedia por la que están atravesando.

“Estamos involucrados en el dolor de la familia Pizano. Una vez cumplidas las exequias rompo mi silencio por respeto a ellos”, comentó.

Dijo que hoy todos somos muy inteligentes, porque gracias a la Fiscalía se pudo establecer el pago de los sobornos de Odebrecht, y aclaró que antes de 2015 no se hablaba del tema.

“Hoy todos somos muy inteligentes. Se sabe que Odebrecht era una multinacional de los sobornos”, comentó el fiscal general de la Nación en su conversación con Caracol Radio.

Dijo que la reunión con Jorge Enrique Pizano se dio el 19 de agosto de 2015 a las ocho de la mañana, y me dijo en su momento que le parecía que estaban tumbando a Luis Carlos Sarmiento Angulo y en su momento me pidió que le entregara unos documentos.

De acuerdo con el Fiscal está involucrado en este proceso por prestar un servicio, y en ese entonces no había conocimiento de las acusaciones de posibles hechos de corrupción.

Martínez Neira aclaró que no está protegiendo a nadie y que es un grupo de fiscales independientes los encargados de adelantar la investigación por los hechos de corrupción de Odebrecht.

“Yo no estoy protegiendo a nadie”, comentó el fiscal general de la Nación en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Aclaró que en su momento Jorge Enrique Pizano lo que afirmó era que estaban tumbando a Luis Carlos Sarmiento a través de unos documentos que me entregó.

El fiscal comentó que como lo señaló en su momento el Dr. Pizano “yo no participe en las reuniones de la Ruta del Sol tramo II” y manifestó que “no me explicó porque me gravo, Jorge Enrique Pizano, y en la familia hay dolor y no quiero seguir profundizando en este hecho”.

No descartó que haya un complot para tumbarlo de su cargo y advirtió que los movimientos alternativos siempre han estado en su contra.

“A los fiscales se nos juzga por los resultados”, afirmó el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.

Añadió que en el caso de Jorge Enrique Pizano ya Medicina Legal tiene desde ayer los tejidos que realizó una EPS privada y esos elementos estaban depositados en el hospital de Facatativá y el CTI los recupero y fueron entregados y los resultados serán entregados rápidamente.