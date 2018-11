Balance de los expertos

Catalina Botero, decana de derecho de la Universidad de los Andes, en su balance en materia de derechos: "no veo funcionarios que dialoguen con las minorías sobre derechos".

Ricardo Ávila, director del periódico Portafolio: "Hay continuidad en la línea trazada para el manejo de los asuntos empresariales. Hay gran expectativa por lo que suceda con la ley de financiamiento".

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático: "Ha habido importantes anuncios sobre cumplimiento de los acuerdos con las Farc y sobre diálogos con el ELN, pero estos deberían ser respaldos con decisiones sobre reinserción de los ex guerrilleros".

Ex ministro Fernando Cepeda Ulloa: "Las relaciones internacionales han sido prioritarias para el presidente Duque".

Ex ministro Juan Carlos Esguerra: "Es muy temprano para hacer un balance en materia de justicia, pero no se entiende por qué no hay armonía entre los proyectos del gobierno y los del Centro Democrático" .

Jairo Libreros, experto en seguridad: "No hay una idea clara sobre la política de seguridad del gobierno".

Óscar Sánchez, experto en educación: "El gobierno ha logrado interpretar una armonía para un pacto nacional por la educación".