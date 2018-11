El Pulso del Fútbol, 13 de noviembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre el correo de un oyente, el cual sugería que Nacional tenía que tener cuidado con Leones, porque este equipo en la “B” también le había dañado la campaña al Pereira. Iván dijo “nos había advertido, yo me equivoque, pero por lo menos se le cumplió a Henríquez que ya lleva dos años consecutivos que se va temprano a vacaciones”. Mientras que César destacó “Leones le hizo mucho daño a Nacional y no pensábamos que lo hiciera, porque había ganado cuatro partidos y había empatado seis en todo el año”.

Otro de los temas fue la carga de responsabilidades que tiene tanto Hernán Darío Herrera, como César Autuori en la eliminación de Nacional de la Liga Águila. Según Iván “el equipo estaba metido con Herrera, había ganado un título, yo no lo hubiera sacado, lo hubiera dejado que terminara este año y Autuori no te vayas a equivocar trayendo a Pizarro que ya tiene 40 años”. Por su parte César resaltó “no es justo culpar a Autuori, aunque con Herrera quizás otro gallo hubiera cantado”.

Además opinaron sobre el jugador más destacado de este semestre en la Liga Águila y las revelaciones que se dieron en el certamen nacional. Para Iván “esa sí que es buena, si es en todo el año es Jorman Campuzano, pero es más lo del primer semestre y me gusta mucho lo de Juan David Rodríguez, aunque él no cuenta como revelación, porque ya tiene recorrido”. Y César complementó “si es en el segundo semestre, a mí me parece que fue muy bueno lo de David Lemos y destacar de Bodhert que de ocho jugadores que llevó, siete son titulares y figuras”.

