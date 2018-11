Mi Banda Sonora con Beto Arango

Alberto Arango, una persona que desde muy joven se dio cuenta que su vida era el arte, el humor siempre ha estado presente en todo lo que ha hecho y junto a su hermano, Julian Arango, han divertido a Colombia entera. Siempre se le ha facilitado el aprender, pero eso hizo que se aburriera en el colegio, a tal punto que un día incendió un salón.

Ahora dedica su vida al amor por los animales, especialmente por los caballos y ha aprendido más de ellos de lo que alguna vez imaginó que podría ser. Demasiado sentimental y expresivo, un hombre que a todo le busca gracia y que solo en una ocasión lo hizo meterse en problemas.

Beto Arango es un ser que aprendió a siempre valorar la vida, a disfrutar de las pequeñas cosas que ofrece al mundo y que dice que “El mundo es ‘crossover’ ” de ahí que su lista de canciones tenga de todo:

Love of my life-Queen

All you need is love-The Beatles

Farewell my summer love-Michael Jackson

99 Luft ballons-Nena

School-Supertramp

Our house-Madness

El ratón-Cheo Feliciano

Redemption song-Bob Marley

Loco-Andrés Calamaro

(I can´t get no) Satisfaction-The Rolling Stones

Oye mujer bonita-Diomedes Díaz

24 K magic-Bruno Mars

No puedo sacarte de mi mente-Los Cafres