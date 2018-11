Serpa: "Adquirimos un lote importante en el norte y ahí estaría el estadio"

En diálogo con el Vbar de Caracol Radio, Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios habló sobre varios temas: la salida de Miguel Russo, los técnicos que podrían reemplazarlo, la inversión del equipo para el próximo año y el asunto del estadio propio.

En primer lugar y sobre la salida del argentino, Serpa manifestó: "Lo mejor para Miguel era que diera un paso al costado porque las circunstancias no se ajustaban a lo que queríamos. Fue un absoluto común acuerdo y de manera espontánea. Hicimos un análisis de lo que se hizo el año pasado y llegamos a la conclusión juntos de que él no siguiera en Millonarios".

Sobre los posibles técnicos manifestó lo siguiente: "No es cierto que nadie de nosotros ha hablado con Hernán Torres. No está en este momento en nuestro abanico pero prefiero no hablar de el tema de técnicos; solo puedo decir que será suramericano", y añadió "Me gusta Jorge Luis Pinto es un técnico mundialista, es técnico de esta casa. Lo considero uno de los técnicos más grandes del mundo".

Acerca del tema de la inversión para el próximo año, aseguró: "Hay jugadores que no continuarán pero no lo vamos a mencionar ahora. No vamos a mantener el mismo nivel de inversión del año pasado porque solo vamos a jugar un torneo".

Finalmente, acerca del tema del estadio, puntualizó: "Ya adquirimos un lote importante en el norte de Bogotá que sería el lugar donde estaría el estadio y en un año esperamos tener todo estructurado para dar inicio a la construcción que es un propósito nuestro”.