En Barranquilla hay una preocupación por la sucesión de los Char. La candidatura de Jaime Pumarejo no pega, Elsa Noguera dice que no vuelve a ser alcaldesa, y los Char se quedan sin opciones.

Pero un nombre les ha empezado a sonar, el del ex sacerdote Alberto Lineros. Hay que ver si al padre Lineros, ya no padre, le interesa porque también algunos grupos en Bogotá han pensado en su nombre. Si el acepta o no, si le interesa o no la política es algo que no sabemos pero que su nombre suena.