El Pulso del Fútbol, 6 de noviembre del 2018

En este programa de El Pulso del fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre el porcentaje de responsabilidad que tienen las varias partes que conforman a Millonarios, en las eliminaciones de todos los torneos en este semestre. Según Iván “Russo tiene el 50%, 35% los jugadores y 15% la directiva del club, porque la directiva no tiene la culpa, por ejemplo, de que Hauche sea un paquete tan impresionante, que no hizo nada, ni tampoco tienen la culpa de la muy mala utilización de la nómina”. Por su parte César dijo “lo de los jugadores fue muy malo, fue un desastre y un equipo que no gana de local, no merece entrar a las finales”.

Otro de los temas fue la campaña del Deportivo Cali y el bajo nivel que ha mostrado el equipo azucarero durante el semestre. Con respecto a esto Iván opinó “no me digan a mí que el Bucaramanga tiene mejor nomina que el Cali, lo que pasa es que se convirtió en un equipo aburguesado, donde los jugadores se quedaron en una zona de confort”. Mientras César destacó “me mostraron la lista de los salarios del Deportivo Cali y quedo impresionado, es mucha plata y hay finanzas que hay que cuidar”.

Además opinaron acerca de la posibilidad de que el entrenador de la Selección de Chile Reinaldo Rueda llegue a la Selección Colombia. Para Iván “Reinaldo Rueda a la menor oportunidad sale de allá y cae parado acá en Colombia, porque allá ya lo están empezando a manosear”. Por su parte César resaltó “si le ponen la primera piedra en el camino, él llega a la Selección Colombia, porque es el técnico que quiere la mayoría de la gente en el país”.

