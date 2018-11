Mi Banda Sonora con Daniel Rincón

Desde muy joven Daniel Rincón supo que quería dedicarse a la gente, siempre le ha gustado el contacto humano y conocer todas las historias que haya por contar de las personas que lo rodean. Su pasión también son los animales, para él estos seres tienen una energía que todo ser humano debe sentir en la vida.

Lea también: Mi Banda Sonora con Juan Eduardo Jaramillo

Ha cometido errores como cualquier persona, entregó su vida a la Virgen Maria luego de ser ella quien le permitió seguir con vida después de una cirugía, y actualmente se encuentra como presentador de “Los del Barrio” un programa que va a todos los barrios de Bogotá y conoce las historias que cada uno tiene para ofrecer.

Estas son las canciones que marcaron la vida de este actor, locutor y presentador:

Sábado por la tarde-tarde-Claudio Baglioni

How can i tell you-Cat Stevens

Seminare-David Lebón

Si usted supiera-Compañía Ilimitada

Winter-The Rolling Stones

Huracán-Estefanía de Mónaco

Bella sin alma-Ricardo Cocciante

Te amo-Sergio Dalma

Aquarela-Toquinho

50 palabras, 60 palabras o 100-Mecano

Cuatro estrellas-Raphael

Me dediqué a perderte-Alejandro Fernández

Carusso-Luciano Pavarotti y Lucio Dala

Ruby Tuesday-Rolling Stones

Insoportablemente bella-Emmanuel

Nos hizo falta tiempo-Concha Buika y Armando Manzanero

Frenar enero-Melendi & Vanessa Martín

Que lo nuestro se quede nuestro-Carlos Rivera

90 minutos-India Martínez & Vanesa Martín

Arrullo de estrellas-Zoé

Deshazte de mi-Malú

Como un torero-Embrujo Flamenco & José María