Acuerdo sobre la JEP: ¿concesión de la izquierda a la derecha?

La foto de la semana fue sin duda esa donde aparecen reflexivos y juntos, la izquierda de Farc, el Polo y el senador Petro; el centro de los verdes, la U y los liberales, y la derecha encabezada por el senador Uribe y sus aliados conservadores.

Una foto inédita de todos ellos en búsqueda de un acuerdo para juzgar a militares en la JEP, sin afectar la esencia de ese tribunal, como lo había planteado en un principio el Centro Democrático, que quería una sala especial para resolver la situación jurídica de los hombres de las fuerzas militares.

La iniciativa estuvo a punto de hundirse pero, justamente por ese acuerdo, al final hubo consenso en el sentido de que habrá 14 nuevos magistrados escogidos por instancias como el consejo de la judicatura, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la procuraduría. Farc y Polo se apartaron del acuerdo.

El ex ministro Guillermo Rivera celebró la reunión de las fuerzas defensoras y opositoras de los acuerdos de paz y la consideró que es un hecho político que se da como consecuencia del proceso de paz, que si no se había dado con el senador Álvaro Uribe antes era porque la guerrilla no habían llegado al Congreso.

Sobre el resultado del acuerdo, Rivera aseguró que no le parece terrible que haya 14 nuevos magistrados en la JEP. “Si en eso se cerrara el tema, sin más modificaciones, ese hubiera sido el acuerdo ideal. Preocupa que haya quedado implícito que se reservan el derecho de hacer más modificaciones”.

Daniel Palacios, miembro del Centro Democrático y presidente del Concejo de Bogotá, afirmó que hay muchas cosas que se puedan mejorar de los acuerdos con las Farc y que lo que se convino sobre la JEP va a dar tranquilidad a muchos militares que se sometan a ella.

El senador Iván Cepeda, del Polo, advirtió que la Corte Penal internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU harán esfuerzos para que no fracasen los acuerdos de paz.

En su opinión hay un anuncio explícito del senador Álvaro Uribe de hablar, pero espera que el diálogo no sea solo en torno de ajustes a la JEP sino también de temas de los acuerdos como la adjudicación de tierras o la legalización de 7 millones de hectáreas.

Según Andrés Hoyos, periodista y columnista, la foto en la que aparecen la izquierda y la derecha reunidas en torno de un proyecto que busca revisar a composición de la JEP, es razonable por la polarización que ha vivido el país y sirve para reparar el tejido político.