Ex ministro del Interior plantea reparos a acuerdo sobre JEP

El ex ministro Guillermo Rivera celebró la reunión de las fuerzas defensoras y opositoras de los acuerdos de paz y la consideró que es un hecho político que se da como consecuencia del proceso de paz, que si no se había dado con el senador Álvaro Uribe antes era porque la guerrilla no habían llegado al Congreso.

Sobre el resultado del acuerdo, Rivera aseguró que no le parece terrible que haya 14 nuevos magistrados en la JEP. “Si en eso se cerrara el tema, sin más modificaciones, ese hubiera sido el acuerdo ideal. Preocupa que haya quedado implícito que se reservan el derecho de hacer más modificaciones”.