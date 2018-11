El Pulso del Fútbol, 2 de noviembre del 2018

En este programa de El Pulso del fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre la final de la Copa Águila entre Atlético Nacional y Once Caldas, además de opinar sobre el arbitraje de Mario Herrera. Para Iván “Herrera hizo un muy buen trabajo y la falta que protesta la gente, fue falta, así muchos digan que no”. Por su parte César respondió “pero eso no quiere decir que el árbitro no tenía que reponer el tiempo que se gastó en la celebración y el cobro de la falta, pero el Once Caldas no pierde por eso”.

Otro de los temas fue la posibilidad de que el volante de la Selección Colombia James Rodríguez sea titular en la fecha del fin de semana de la Bundesliga. Según César “Zidane no cometió ninguna situación anormal contra James”, esto en respuesta a la afirmación de Iván, la cual decía “con la lesión de Thiago Alcántara, yo creo que no haya excusa para que Kovac no lo ponga, ojalá que no comience lo mismo que con Zidane”.

Además opinaron acerca de la negociación que hay entre el Deportivo Pereira y Atlético Nacional por la adquisición del volante Jorman Campuzano. Iván dijo “500 mil dólares el precio que puso el Pereira en primer lugar y Nacional va a hacer uso de la opción, pero la juez quiere más y si está firmado así no lo pueden aumentar”. Mientras César destacó “en pesos son 1.700 millones, que en Pereira ya hacen cuentas para la cubierta del estadio, que está hecha una colcha de retazos”.

