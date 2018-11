El Pulso del Fútbol, 01 de noviembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre la final inédita de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, además de hacer un comparativo entre este encuentro y el clásico mundial entre el Real Madrid y el Barcelona. Iván dijo “los argentinos dentro de su ego, que es supremamente grande lo ven como el Real Madrid Barcelona, no sé si llegue hasta allá, pero es una final importante". Por su parte César resaltó “yo tampoco sé si se puedan comparar, pero es el partido más atractivo para el continente a nivel de clubes”.

Otro de los temas fue la polémica que se originó a raíz de la participación del entrenador de River Plate Marcelo Gallardo en la semifinal frente a Gremio, aun y cuando estaba sancionado por la CONMEBOL. Según Iván “a mí me parece ridículo cambiar el resultado por ese hecho, al técnico lo pueden mandar para la tribuna, pero no me parece que no pueda hablar con sus jugadores”. Mientras César resaltó “hubo un caso en Uruguay en un partido de Rampla Juniors donde si le quitaron los puntos a un equipo, pero quizás el reglamento en Uruguay es distinto en ese sentido”.

Además opinaron sobre la propuesta que busca que el público pueda escuchar las conversaciones de las personas encargadas del VAR, cuando estos estén tomando las decisiones. Iván opinó “a mí no me parece esa propuesta, llevarle eso a la gente no creo que sea conveniente”. Por su parte César resaltó “creo que esa propuesta la van a analizar y sería bueno que hicieron como en la NFL que le dejan escuchar al público ya cuando la decisión está tomada”.

