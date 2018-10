El Pulso del Fútbol, 29 de octubre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre el deceso del ex jugador de la Selección Colombia Herman “el cuca” Aceros y recordaron anécdotas de su carrera. César dijo “Herman murió a sus 80 años, integró la Selección Colombia del Mundial de Chile 1962 y fue el autor del primer gol que Colombia le hizo a la Unión Soviética en el empate 4-4”. Por su arte Iván destacó “estaba yo en Cali en el año 1922 y el primer autógrafo que yo tuve en mi vida fue el de Herman, yo era un “pelao” de 12 años”.

Otro de los temas fue la victoria del Barcelona frente al Real Madrid en la Liga de España y las posturas que tomaron algunos medios de comunicación en torno a este encuentro. Para Iván “no dijeron lo que había jugado Suárez con sus tres goles y solo hablaron del Real Madrid, la noticia no fue que el Barcelona le ganó al Real, sino que el Madrid perdió contra el Barcelona”. Mientras César opinó "tuve la misma sensación y lo que hay que resaltar es que Barcelona sin Messi tuvo un desempeño destacado".

Además opinaron sobre la actual campaña del Atlético Bucaramanga y debatieron a partir de la premisa que arrojó una encuesta del Carrusel Deportivo de Caracol Radio, en la que Sherman Cárdenas apareció como el jugador más importante en la historia de ese club. Según Iván “para mí Sherman no está ni entre los diez mejores jugadores de la historia del Bucaramanga, se nota que solo votaron millennials en esa encuesta”. Por su parte César resaltó “el Bucaramanga está cerca de ser campeón en esta temporada y Sherman lo puede llevar, pero eso no quiere decir que sea el mejor de su historia, hay jugadores que son muy buenos y no han llevado a su equipo a ganar tirulos”.

