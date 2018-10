Diego Guarnizo, el director de arte de la televisión colombiana

El Sabor de Colombia habló con el director de Arte de muchas series colombianas, Diego Guarnizo quien ingresó a la televisión colombiana hace 27 años, tiempo durante el cual ha tenido la oportunidad de estar en importantes series.

Diego recuerda que empezó toda esta aventura cuando aún no existían los canales privados, en ese tiempo hizo parte con toda su creatividad de series como “La otra mitad del sol”, “Por que diablos”, “Perro amor” luego con la llegada de los canales privados fundó la compañía “Guarnizo Lizarralde” y ha podido estar presente en eventos tan importantes como el Concurso nacional de belleza, la serie “Sin tetas no hay paraíso” además de ser parte de la Narco producción en nuestro país con series como “Escobar el patrón del mal; Este gran director de arte también hace su aporte a los s realities , los desafíos, su trabajo se puede contemplar en la serie que esta al aire “Loquito por ti” y acaba de terminar la historia de Simón Bolívar.

"Amo este país" / Diego Guarnizo Twitter

Diego en esta nota entretenida habla no solo de su trabajo en la televisión y el cine colombiano, también de su experiencia en el diseño, nos cuenta que es un hombre que ama a Colombia, que le gusta hablar de la tierra que lo vio nacer, Ortega Tolima donde las montañas son cuadradas, que quiso ser médico, pero no le alcanzó la plata y que no hay nada como escuchar el “Bunde Tolimense”.

Así es Diego Guarnizo.