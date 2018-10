Campesinos recobran esperanzas con el programa La Sierra Vuelve a Sembrar

Yuca, plátano, ñame, frijol, papaya, aguacate, maracuyá, naranja y otros cientos de productos están resurgiendo en las pequeñas fincas de los campesinos de la zona rural de Santa Marta, que están siendo nuevamente aprovechadas gracias a la esperanza que se ha reavivado con el programa La Sierra Vuelve a Sembrar de la Alcaldía Distrital.

Se trata de una estrategia que está respondiendo a una de las principales causas del desplazamiento de los campesinos de la Sierra Nevada, que venían abandonando sus tierras porque ya no encontraban ganancias en la siembra por las dificultades para transportar cosechas y venderlas en los mercados que están a varias horas de distancia de donde ellos cultivan a 1.500 metros sobre el nivel del mar.

“Antes yo me gastaba 50 mil pesos en transporte para bajar unas cuantas cajas de productos hasta Santa Marta y venderlas, además, perdía dos días de la semana buscando quien me hiciera el favor de comprármelas y eso me obligaba a gastarme la poca ganancia en comida en la ciudad, pero ahora con el programa ya no descuido mis cultivos porque ellos me ayudan”, explica Hugo Cárdenas, campesino que tiene cinco hectáreas de cultivo en la finca El Brillante, ubicada en la vereda Vista Nieves.

Hugo es uno de los 1.500 pequeños productores que está apoyando La Sierra Vuelve a Sembrar, que se encarga de ir a las fincas para llevar apoyo técnico, recoger las cosechas y llevarlas a un centro de acopio en el Mercado Público de Santa Marta, en donde se seleccionan de acuerdo a su calidad y se comercializan en grandes y medianas plataformas.

“Antes yo no sabía que echarle a las matas pero ellos vienen y me explican cómo hacerlas crecer sanas y si les sale una enfermedad cómo combatirla. Eso nadie lo hacía acá y se nos perdían los cultivos o nos tocaba venderlos muy baratos, además, antes me tocaba personalmente bajar a Santa Marta a vender tienda a tienda y era un transporte para mí y para el producto que me hacían perder toda la ganancia y dejar sola a mi familia pero con el proyecto todo cambió y es mejor”, asegura Kelys Julio Donado, otra de las campesinas beneficiada.

Alcalde con campesinos / Foto: Caracol Radio

“Toda esta labor la prestamos gratis a los campesinos con asistencia técnica agrícola y pecuaria, además, les compramos el cien por ciento de sus cosechas y luego las llevamos a los mercados y establecimientos comerciales donde son aprovechadas. Hasta el momento hemos comercializado 800 toneladas de diversos productos desde que arrancó el proceso en el año 2016”, explica Rafael de la Valle, subsecretario de Desarrollo Rural del Distrito.

La Sierra Vuelve a Sembrar está motivando a muchos jóvenes a involucrarse en las labores del campo y está uniendo nuevamente a cientos de familias campesinas que se habían desintegrado para adaptarse al rebusque en la ciudad debido al fracaso que estaban teniendo en el aprovechamiento de sus tierras.