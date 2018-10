En palabras de Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, el Congreso le va a cumplir a los más de 11 millones de votos de la consulta y que ello se dará porque las comisiones y las plenarias trabajarán de lunes a jueves.

“Hay prioridad por dos temas importantes, la reforma política y la reforma a la justicia, pero no está en peligro la agenda anticorrupción”, dijo y le advirtió a la ex senadora Claudia López que las cosas no se hacen como ella diga.