Presidente Corte Constitucional: La norma no es contra Gustavo Petro

El diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el presidente de la Corte Constitucional, negó que el reciente pronunciamiento del alto tribunal sobre que ningún aspirante a cargo público se pueda posesionar si está en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.

“Los 4 magistrados que salvamos el voto no somos afines al senador Petro ni al entonces candidato presidencial Germán Vargas lleras, no creo que sea una decisión política, es una decisión aplicable a todos los funcionarios públicos, no es una norma teledirigida a alguien en particular, es una norma que seguía vigente y se viene aplicando desde el 2002”, señaló el magistrado Linares.

Así mismo explicó que el senador Gustavo Petro cuenta con varias vías jurídicas para controvertir la norma. “Está la vía internacional, la acción de tutela, la acción de nulidad, pero en el caso del tema internacional la mayoría de la Corte Consideró que no se vulneraban las leyes internacionales”, anotó el presidente del alto tribunal constitucional.