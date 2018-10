Ingrid Betancourt revive los detalles más dolorosos de su secuestro

“Estoy hablando con ustedes y estoy temblando”. En diálogo con 6AM Hoy por Hoy Ingrid Betancourt, exsecuestrada por las Farc, revivió “el descenso al infierno” como calificó su secuestro por parte de esa guerrilla, que la mantuvo siete años en cautiverio.

“Claro en algún momento me quise morir por la enfermedad que me dio, fue un momento en que si bien se quería combatir con el alma, el cuerpo estaba haciendo huelga (…) todo lo que comía lo vomitaba, fueron varios meses en que no pude comer, hacía el intento de comer pero todo lo devolvía y todo cambió físicamente, no podía entrar al agua porque me ardía la piel, se me caía el pelo, el pelo se lo llevaba el viento, lo escondía dentro de un hueco que cavé”, dijo Betancourt.

Vea también: El “descenso al infierno” de Ingrid Betancourt

Agregó que su sufrimiento fue mayor por la condición que machismo que había en la guerrilla y donde los guerrilleros eran premiados por haber maltratado a las mujeres.

“No es lo mismo ser secuestrada mujer que hombre. Es una organización machista, con odio hacia las mujeres, se considera la mujer como peligrosa, que puede manipular, que puede enredar (…) los comportamientos en contra de las mujeres eran aplaudidos por la guerrillerada y ascendían al guerrillero que irrespetaba a las mujeres”, narró.

Agregó que “Yo he perdonado la globalidad, he perdonado a los individuos, no he perdonado a la organización, ahí hay un trabajo que debo hacer, no sé si el colectivo de ellos tenga conciencia de lo que representó para el país cuando oigo algunas declaraciones de ellos, duele el cinismo y como tratan estos temas”.