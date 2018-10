El Pulso del Fútbol, 24 de octubre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre la idea que propone que este deporte se juegue con tiempo cronometrado o que los partidos se dividan en tres tiempos de media hora cada uno. Iván dijo “no me le pongas reloj al fútbol, eso hace parte de todo el movimiento gringo que quiere cambiar e fútbol”. Por su parte César opinó “quieren hacer como el baloncesto y esto no es baloncesto, utilizan reglas de otros deportes para mejorarlo, pero eso ya no”.

Otro de los temas fue la dificultad que se les presenta a los equipos sudamericanos a la hora de acomodar los calendarios para jugar en sus torneos locales y las competencias continentales. Para Iván “termina siendo un dolor de cabeza a nivel local para los equipos, porque quieren ganar a nivel internacional”. Mientras César destacó “eso lo que nos muestra es que Palmeiras es el mejor equipo de Sudamérica, responde en el fútbol de Brasil y en la Copa Libertadores”.

Además opinaron sobre el bajo nivel que mostró el volante colombiano Juan Fernando Quintero con el River Plate de Argentina. Según Iván “ayer Quintero no hizo nada, fue el punto más bajo de River y se ve que juega mejor cuando entra, no de inicialista”. Por su parte César resaltó “de inicialista lo referencian más fácil, además hoy algunos periódicos elogian la manera como Gremio lo marcó”.

