A Jessica Herrera le cayó un árbol y tres años después nadie le responde

En diálogo 6AM Hoy por Hoy, Jessica Herrera, aseguró que sufre serias secuelas por la caída de un árbol en el 2015 y aún ninguna autoridad se ha hecho responsable de su caso.

“Tengo una discapacidad del 52%, no he podido trabajar, mi estado económico es muy mal, nadie me da trabajo estable por mi condición, y tengo una hija a la que no puedo ayudar”, dijo Herrera.

Además indicó que por parte del Distrito, que sería el presunto responsable de su condición de salud, nadie se ha hecho cargo de su caso pese a que ocurrió hace tres años.

“Todos los gastos han sido pagados por cuenta propia. Al principio el Distrito me ayudó pero luego no me volvieron a ayudar, me retiraron todo (…) ya los demandamos pero eso está en proceso me dicen los abogados”, anotó.