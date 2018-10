Presencia de Claudia López obstaculiza trámite de leyes anticorrupción

Según Darcy Quinn, en sus secretos de 6AM Hoy por Hoy, algunos congresistas están molestos por los reclamos de Claudia López pues consideran que ella no los manda y, además, después de hablar pestes del Congreso, no aceptan que ahora no venga a pedir que voten como ella quiere. Claudia López dice que están haciendo conejo a estas leyes.

#ConejoALaConsulta mes y medio después de radicados los 11 proyectos para cumplir #ConsultaAnticorrupcion Camara hundió el límite de 3 periodos, aplazó hacer pública declaración de renta, no hay ponencia de reducción de salarios y sin mensaje de urgencia están engavetados otros 8 pic.twitter.com/V6i1auG40T — Claudia López (@ClaudiaLopez) 24 de octubre de 2018